Milan, la prossima sarà la presenza numero 100 di Abraham in Serie A

Domenica il Milan ospiterà a San Siro il Parma nella sfida valida per la 22^ giornata di campionato. Vedremo chi verrà schierato da Sergio Conceiçao dal primo minuto in attacco tra Alvaro Morata e Tammy Abraham. Il centravanti inglese è ad un passo da importante traguardo personale: la prossima sarà infatti la presenza numero 100 dell'ex Roma in Serie A.

Questo il bilancio di Abraham nel massimo campionato italiano:

PRESENZE MILAN: 15

PRESENZE ROMA: 84

PRESENZ TOTALI: 99

GOL CON IL MILAN: 2

GOL CON LA ROMA: 26

GOL TOTALI: 28