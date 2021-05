Milan, la qualificazione è meritata: 37 giornate su 38 in zona Champions per i rossoneri

Dopo 7 anni dall'ultima volta il Milan ha riconquistato la qualificazione alla Champions League. Un traguardo bramato, inseguito e meritato sopratutto guardando i numeri e statistiche della squadra rossonera in tutto il campionato. La squadra di Stefano Pioli infatti, analizzando il campionato, è stata 37 giornate su 38 in zona Champions e questo dimostra come l'approdo nella massima competizione europea sia giusto e meritato.