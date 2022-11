MilanNews.it

Dopo il successo contro la Fiorentina, il Milan tornerà in campo il 4 gennaio 2023 a Salerno. Sono, dunque, bloccati gli allenamenti per una ventina di giorni: i rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali si ritroveranno a Milanello il 2 dicembre, dove si alleneranno una settimana prima della partenza per Dubai.