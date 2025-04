Milan, la scelta del direttore sportivo slitta. Furlani impegnato per attività commerciali

Dopo l'interruzione repentina delle trattative del Milan con il direttore sportivo Fabio Paratici, ora il club rossonero deve rimboccarsi le maniche e muoversi con decisione verso altri profili per poter pensare già di iniziare a programmare la prossima stagione che dovrà essere necessariamente molto diversa da quella attuale. Come è noto, i nomi principali sul tavolo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani rimangono quelli di Igli Tare - ex Lazio - e Tony D'Amico, ex Verona e oggi artefice dei successi dell'Atalanta.

Eppure, secondo quanto riporta il collega Manuele Baiocchini di Sky Sport 24, la scelta definitiva del Milan slitta ancora anche se in settimana è previsto un confronto interno per definire le strategie. In questo momento, infatti, Giorgio Furlani è impegnato per alcune attività ed eventi commerciali. Per sapere il nome del nuovo direttore sportivo del Milan, i tifosi rossoneri dovranno aspettare ancora un po'.