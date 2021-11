Milan, la sentenza del Tribunale UE sul logo è circoscritta alla Germania e al solo mercato della cancelleria

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, secondo la quale il logo dell'AC Milan non sarebbe registrabile a livello internazionale" in quanto già in uso Germania da un'azienda di prodotti di cancelleria, è circoscritta al territorio tedesco e al solo - ed evidentemente poco redditizio - mercato della cancelleria (penne, matite, quaderni, etc...); inoltre, si riferisce limitatamente alla scritta "Milan" e non ad "AC Milan".

Il club rossonero è, dunque, libero di proseguire l’iter di registrazione con domande nazionali in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea.