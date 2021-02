Milan, la situazione disciplinare in vista del Crotone: Calabria unico diffidato

In vista della sfida di domenica contro il Crotone, passiamo in rassegna la situazione disciplinare in casa rossonera. L'unico giocatore in diffida è Davide Calabria, mentre Castillejo e Rebic, con tre sanzioni finora, in caso di giallo entrerebbero nel novero dei diffidati.

Di seguito il numero dei cartellini gialli in campionato:

6: Theo Hernandez, Kessie

5: Leao, Romagnoli

4: Calabria

3: Castillejo, Rebic

2: Calhanoglu, Dalot, Gabbia, Ibrahimovic, Krunic

1: Bennacer, Diaz, Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tonali.

* In grassetto i giocatori in diffida