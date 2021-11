Come riporta il sito della Lega Serie A, il Milan è quinto per numero di tiri effettuati in queste prime 12 partite di campionato. Al momento, la squadra di Stefano Pioli, ha calciato in porta 172 volta (una media di 14,3 tiri per match). Più dei rossoneri hanno tirato: Roma (222), Napoli (188), Atalanta (186) e Inter (183).