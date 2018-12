In vista della sfida di domani in casa dell'Olympiacos, il Milan è arrivato poco fa al Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa dove alle 15 decolleranno per raggiungere Atene. Poco prima dei giocatori e di Gattuso, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini che saranno al fianco della squadra in questa trasferta greca.