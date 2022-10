MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è arrivato in questi minuti alla Stadion Maksimir di Zagabria dove alle 21 ci sarà il calcio di inizio della sfida contro la Dinamo, valida per il quinto turno del gruppo E di Champions League. La squadra ha tastato come di consueto il terreno di gioco ed è stata accompagnata anche da Paolo Maldini e Ricky Massara.