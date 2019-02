Milan, la squadra rossonera non pende più solo a destra: i tre gol di Bergamo sono nati tutti da azioni sviluppate sul centro-sinistra

Se prima il gioco del Milan si sviluppava soprattutto a destra dove c'è Suso, ora, con l'arrivo di Paquetà, la squadra rossonera ha iniziato a "giocare" di più anche a sinistra. E a Bergamo contro l'Atalanta, le tre reti milaniste sono nate proprio da azioni sviluppate in quella zona di campo: il cross di Rodriguez per la girata di Piatek, un altro traversone dello svizzero respinto male da Hateboer e trasformato in gol da Calhanoglu e il corner battuto dallo stesso Calha per Piatek. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.