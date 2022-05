Milan, la svolta della stagione passa anche dall'infermeria vuota

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta oggi la Repubblica sulle proprie colonne, una delle chiavi per l'exploit del Milan in questa stagione è stata anche sistemare l'aspetto della salute e degli infortuni da metà anno in poi. In particolare sono gli infortuni muscolari a essere spariti rispetto alla prima parte di stagione, tanto che la media stagionale è passata da 18 a 13 infortuni all'anno. In questo ha aiutato sicuramente un calendario meno fitto come impegni ma anche alcune innovazioni. In particolare il quotidiano generalista pone l'accento sull'alimentazione personalizzata o la distribuzione scientifica dei carichi di lavoro, come pure il potenziamento della fisioterapia. Inoltre sono cambiate anche alcune abitudini come quella, voluta da Pioli, di abolire il ritiro della vigilia in trasferta, laddove possibile: eliminate così possibili componenti legate allo stress.