La UEFA, tramite il profilo dedicato all’Europa League, ha fatto i complimenti a Zlatan Ibrahimovic per aver messo a segno contro il Crotone la rete numero 500 e la rete numero 501 con maglie di club.

Zlatan Ibrahimović scores goal number 5⃣0⃣0⃣ of his club career – and then adds number 5⃣0⃣1⃣❗️#UEL pic.twitter.com/oz659i58J7