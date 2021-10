Milan, la vittoria col Verona è l'emblema della maturità raggiunta

Il 3-2 sul Verona è la sintesi della maturità raggiunta dal Milan. Un anno fa di questi tempi, la squadra di Pioli, sotto di due gol proprio contro il Verona, riusciva a pareggiare la partita all’ultimo. Sabato scorso, invece, i rossoneri sono andati oltre, completando la rimonta. Il tutto senza giocatori importanti come Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz, assenze che avrebbero mandato in depressione chiunque. Non il Milan di Pioli, che non muore mai e ha nel gruppo la sua vera forza.