Milan, Lapo Nava e la foto in tram dopo la vittoria contro la Roma

Con Tatarusanu positivo al Covid e Plizzari ancora infortunato, per la sfida di ieri sera contro la Roma, Stefano Pioli ha portato come terzo portiere Lapo Nava, figlio dell'ex giocatore rossonero Stefano. Come riporta corriere.it, il 17enne estremo difensore milanista è tornato a casa in tram dopo la partita e alcuni tifosi, che lo hanno riconosciuto, hanno pubblicato la curiosa foto sui social.