MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Due volte a San Siro, un 2-0 in Serie A e un netto 4-0 in Coppa Italia, più una in un Olimpico vestito di rossonero con un rocambolesco 1-2 finale, il Milan, riporta Opta, ha battuto tre volte la Lazio nel corso di una singola stagione per la prima volta dal 2004/05.