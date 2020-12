Milan-Lazio dopo Lazio-Milan: due marcatori sono rimasti gli stessi

Lo scorso 4 luglio, all'Olimpico di Roma, il Milan conquistò una delle vittorie più belle del post lockdown, andando a dominare la Lazio a casa sua e vincendo per tre reti a zero. In quell'occasione andarono a segno Calhanoglu, Ibrahimovic (su rigore) ed Ante Rebic. Due su tre di questi marcatori si sono riconfermati nella sfida di San Siro che ha chiuso il 2020. Lo svedese, com'è noto, era indiponibile causa infortunio al polpaccio.