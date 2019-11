Milan-Lazio, i biancocelesti vincono a San Siro 53 anni dopo

La Lazio aveva vinto a San Siro nel 1989 per una sfortunata autorete di Paolo Maldini e nel 1978 per decisione del Giudice sportivo, dopo che il difensore laziale Ghedin era stato colpito da un petardo. Per ritrovare una vittoria della Lazio in campionato a San Siro contro il Milan con gol tutti suoi come quelli di ieri sera, bisogna risalire al 9 marzo 1966, 53 anni e mezzo fa: Milan-Lazio 0-2, reti di Governato e D'Amato. Era la prima partita, udite udite, dopo l'esonero di Nils Liedholm: esordio in panchina di Giovanni Cattozzo, ex giocatore di Bologna e Atalanta al debutto assoluto in carriera come guida tecnica. Era la stagione della bancarotta del presidente Felicino Riva, con il Milan che non aveva sede in via Turati e nemmeno a Casa Milan, ma a Palazzo Serbelloni, in corso Venezia a Milano. Insomma, una vera e propria era geologica fa.



Dopo lo 0-2 deciso a tavolino dal Giudice Sportivo nell'aprile 1978 (con Nils Liedholm questa volta al suo posto in panchina), l'ultimo Milan sconfitto in campionato prima da se stesso e poi dalla Lazio era stato quello del 3 settembre (ieri era il 3 novembre...) 1989. I rossoneri erano privi di Gullit e van Basten, al centro dell'attacco c'era Stefano Borgonovo e in porta per i biancocelesti c'era Valerio Fiori. La formazione del Milan era: Galli, Tassotti, Maldini; Colombo, F.Galli, Baresi; Donadoni, Ancelotti, Borgonovo, Rijkaard, Massaro. Era la seconda giornata di campionato, il Milan all'esordio aveva vinto 3-0 a Cesena. Era l'inizio di una stagione che avrebbe visto i rossoneri conquistare Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea, con un 2° posto in campionato e una finale di coppa Italia disputata contro la Juventus.