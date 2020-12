Milan-Lazio, la casistica alla 14^ giornata fra meteo e rinvii

Quello di domani sarà il quarto Milan-Lazio alla 14esima giornata di un campionato di Serie A. Ma il primo che non andrà in scena col calendario posizionato sul 25 gennaio.

Perché nel 1932-1933 la sfida era in programma il 15 del primo mese dell’anno ma fu rinviata di dieci giorni per impraticabilità del campo rossonero. Nel recupero sarebbe stato pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Nel 1960-1961 fu la nebbia a mettersi di mezzo. Match sospeso sul risultato di 1-0 e dall’8 gennaio rinviato di ben diciassette giorni. Nella ripetizione sarebbe arrivato un 5-1: Vernazza, Rivera, ancora Vernazza, David, Prini (su calcio di rigore), Maraschi.

Per ultimo ecco l’incrocio del 1975-1976, stavolta in programma proprio il 25 gennaio e chiusosi sul 3-0 senza slittamenti in agenda: Benetti dagli undici metri, Calloni, Rivera.

Sarà l’80esimo Milan-Lazio fra Serie A e cadetteria con la formula del girone unico. Il bilancio degli incontri disputati vede in vantaggio per vittorie, 45-10, e gol marcati, 158-75, i giocatori in casacca rossonera. Mentre i segni X ammontano a 24.

La passata stagione si imposero gli ospiti col punteggio di 2-1: Immobile, autogol di Bastos, Correa. Nel 2018-2019 ecco il più recente segno 1 in schedina: 32esimo turno Kessie su rigore.

Insomma gli ultimi marcatori a favore della capolista o sono squalificati, Kessie, oppure il calciomercato li ha portati a esibirsi in altri campionati, Bastos.

E i pareggi?

Con gol non fa capolino dal 2015-2016, 1-1, a reti inviolate, 0-0, dal 2010-2011.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

79 incontri disputati

45 vittorie Milan

24 pareggi

10 vittorie Lazio

158 gol fatti Milan

75 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Lazio 2-1, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Lazio 1-2, 11° giornata 2019/2020