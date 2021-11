Milan, le alternative all'infortunato Calabria non mancano

Il Milan aspetta di capire meglio l’entità dell'infortunio di Davide Calabria, rientrato in anticipo dal ritiro azzurro per un problema al polpaccio. Nel ruolo, comunque, Stefano Pioli è abbastanza coperto con Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi. Quest’ultimo, come sottolinea Tuttosport, è rimasto a Milanello a lavorare insieme ai compagni che non sono stati convocati in nazionale e freme dalla voglia di scendere in campo dopo il lungo periodo di stop.