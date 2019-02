Milan, le condoglianze a Terim per la morte del padre

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha rivolto a Fatih Terim, ex tecnico rossonero, le più sentite condoglianze per la scomparsa del padre: "Tutto il mondo rossonero è commosso nel ricordare la figura del papà di Fatih. Condoglianze al nostro caro Imperatore".

All of us here at #ACMilan are deeply saddened by the news of the loss of @fatihterim's father. Our deepest condolences to our former coach and his family.

Tutto il mondo rossonero è commosso nel ricordare la figura del papà di Fatih #Terim. Condoglianze al nostro caro Imperatore pic.twitter.com/WXFPT2XWbH