Milan, le due anime del club e il futuro della panchina: non c'è intesa tra Maldini e Gazidis

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante Stefano Pioli abbia tirato un sospiro di sollievo dopo le dichiarazioni di Maldini che hanno allontanato le voci di altri tecnici in corsa per la panchina rossonera, è chiaro che se non riuscirà a compiere il miracolo di portare i rossoneri in Champions, il suo posto non verrà confermato.

CONTRO GAZIDIS - Maldini e Boban hanno un sogno in testa che si chiama Massimiliano Allegri, ma guadagna tanto e pretende tanto, per questo il club non si scalda all'idea di un suo ritorno. Non si scaldano però neanche i dirigenti a sentire i nomi proposti dall'attuale amministratore delegato, soprattutto quello di Rangnick, che per Maldini in persona "non è un profilo adatto". Anche Marcelino non scalda i cuori dei dirigenti ed ex calciatori rossoneri, che continuano a lavorare a testa bassa, dovendo però fare i conti con l'altra anima della società, molto spesso più interessata ai conti che al lato sportivo del club.