Milan, le immagini della prima partitella della stagione: il tweet rossonero

Intervenuto con un Tweet sul proprio profilo ufficiale, il Milan ha condiviso le immagini della prima partitella della stagione. I rossoneri, radunatisi quest'oggi a Milanello a ranghi ridotti, hanno sostenuto anche una partitella davanti ai tifosi in cui si sono messi in mostra anche nuovi innesti come Adli.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A first kick-about in the family to welcome in the new season <br><br>La prima partitella in famiglia del 2022/23 <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/kzOsVQVUGQ">pic.twitter.com/kzOsVQVUGQ</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1544003110619815937?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>