Milan, le istruzioni e le tariffe per l'acquisto dei biglietti per le sfide di Champions League

Dopo l'emozionante cavalcata della scorsa stagione che ha riportato il Milan nell'Europa che conta, con una storica qualificazione ottenuta all'ultima giornata di campionato, l’inno della UEFA Champions League tornerà a riecheggiare allo stadio San Siro e ad infiammare i cuori di tutti i tifosi Rossoneri nel mondo.

Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi, inseriti nel Girone B insieme ad Atletico Madrid, Liverpool e Porto, si tratta di un ritorno in Champions stimolante. Infatti, il Gruppo B vedrà affrontarsi squadre che vantano un totale di 15 Champions League vinte e che riportano alla memoria immagini e ricordi indelebili di partite storiche, vittorie esaltanti e finali scolpite nella storia rossonera.

Il Milan ospiterà le tre avversarie del girone nelle date seguenti:

Milan-Atletico Madrid: martedì 28 settembre, ore 21.00

Milan-Porto: mercoledì 3 novembre, ore 18.45

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 21.00

BIGLIETTI

I biglietti per le partite casalinghe del Milan in Champions League saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da sabato 4 settembre, in tre finestre di vendita separate con un prezzo di partenza di 69€ per la vendita riservata agli abbonati.

FASI DI VENDITA

Fase 1: Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 4 settembre e rimarrà aperta fino a lunedì 6 settembre alle 23:59

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20

I biglietti non sono cedibili

*Per la prima partita, contro l’Atletico Madrid il 28 settembre, tutta la capienza dello stadio sarà messa in vendita in questa fase, per permettere a quanti più ex abbonati possibile di poter assistere al ritorno ufficiale del Milan in Champions League

Fase 2: Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 7 settembre e rimarrà aperta per 36 ore

Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero

I biglietti non sono cedibili

Fase 3: Vendita libera

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 9 settembre e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti

I biglietti non sono cedibili

LE BUONE REGOLE PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo