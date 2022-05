Milan, le parole di Leao, Tomori, Giroud, Diaz e Theo durante il viaggio di ritorno da Reggio Emilia

Zlatan Ibrahimovic, durante il viaggio di ritorno in pullman da Reggio Emilio dopo la vittoria del campionato, ha preso il microfono e ha chiamato a sè alcuni giocatori. Queste le loro parole:

Leao: "Voglio ringraziare tutti. Sono orgoglioso di tutti voi. Grazie".

Tomori: "Non voglio parlare molto. Dico solo che siamo i campioni d'Italia e forza Milan!".

Giroud: "Questo trofeo lo portiamo alla parte buona della città di Milano, quella rossonera",

Diaz: "Voglio ringraziare tutti, anche Maldini, Massara e Gazidis. Forza Milan sempre, vi amo!".

Theo: "Siamo una squadra incredibile. E chi stasera (domenica, ndr) va a casa prima delle 8 del mattino prenderà una multa (ride, ndr)".

