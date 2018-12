Milan, le quattro parole d’ordine del progetto Gazidis

Il progetto di Gazidis - scrive La Gazzetta dello Sport - non si cura troppo delle scadenze temporali. L’importante è il metodo, declinato in quattro parole d’ordine. 1) Football First: non c’è altra stella polare che il calcio e i risultati sportivi. 2) Stadio di proprietà, come si è detto in coabitazione con l’Inter. 3) Crescita internazionale sul piano commerciale e dei servizi, sfruttando appieno la notorietà del brand Milan in tutto il mondo. 4) Attenzione massima ai rapporti con l’ecosistema calcio: Scaroni si curerà della Lega e della Figc, mentre Gazidis si occuperà del fronte internazionale.