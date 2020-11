Milan, le rotazioni funzionano: i risultati danno ragione al club

Le rotazioni funzionano, come dimostrano le prestazioni dei vari Gabbia, Hauge e Brahim Diaz. Nel Milan, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, stanno facendo bene anche le cosiddette seconde linee. I risultati - scrive la rosea - stanno dando ragione alla società, che sul mercato si è mossa per offrire a Pioli una rosa duttile, con giocatori in grado di esprimersi ad alto livello in ruoli diversi.