Milan, Leao da Milanello: "Preparando la nostra finale"

Rafael Leao, attaccante rossonero, si è così espresso su Twitter postando una foto da Milanello, in cui è ritratto in possesso del pallone. "Preparando la nostra finale", scrive il portoghese: lui e tutta la squadra sono pronti e concentrati per la decisiva sfida di domenica contro il Sassuolo.