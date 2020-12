Milan: "Leao, il gol lampo? L'avevamo preparato"

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Noi siamo il Milan, anche questa partita era importante per noi, perché abbiamo perso dei punti nelle partite scorse. Noi dobbiamo entrate in partita il più forte possibile per fare gol il prima possibile". Ai microfoni di Sky, al termine della partita di Reggio Emilia, l'attaccante del Milan Rafael Leao parla del suo gol lampo. L'avevate preparato questo inizio? "Si, si. Cerchiamo sempre di giocare in avanti e - aggiunge l'attaccante rossonero - abbiamo fatto gol. Sono felice per la squadra, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro". (ANSA).