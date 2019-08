Milan, Leão impressiona e Suso si conferma tra i migliori

Il Milan esce vittorioso dal “Fadil Vokrri Stadium” di Pristina contro il Feronikeli, nell’amichevole andata in scena ieri sera in Kosovo. Un successo firmato Suso e Borini, con un coefficiente di difficoltà molto basso, ma pur sempre importante per ottenere indicazioni in vista del campionato: “Sono stati ritmi di gioco più bassi rispetto alle ultime partite, però anche in queste gare riesci a tirare fuori indicazioni, perché pure in campionato ci saranno squadre che ci aspettano e dovremo avere idee per scardinare le difese”, ha detto l’allenatore rossonero in Kosovo. Nel primo tempo solamente Suso ha illuminato la scena con ottime giocate da trequartista (ed è stato lui a sbloccarla con una punizione dal limite al 26'), mentre nella ripresa dopo una girandola incredibile di cambi, si sono messi in luce Leao e Bonaventura, insieme a Paquetà. Il tecnico Giampaolo vede il brasiliano nel ruolo di mezzala sinistra, mentre Jack è tornato in grande spolvero dopo un lungo infortunio e ha fatto vedere buone cose dietro le punte.

Il nuovo acquisto Leao ha mostrato spunti molto interessanti dal punto di vista tecnico e fisico, risultando in alcune circostanze incontenibile per la difesa del Feronikeli. Da rivedere in partite più complesse, ma il portoghese ha dimostrato di avere ottime potenzialità. “Devo capire ancora”, afferma Giampaolo sul portoghese. “E’ istintivo ma devo lavorarci perché deve essere più ordinato, devo capire ancora quale sia la migliore posizione in campo”. Molto meglio invece il giudizio su Bonaventura da trequartista: “Per me deve essere un calciatore di qualità. Il cui estro è suo patrimonio. Jack ha colpi, intuizioni. Vede il gioco. Deve ritrovare consapevolezza fisica, perché sono tanti mesi che è fuori. Deve avere pazienza, lavorare per ritrovare feeling con il suo corpo”. Infine sul ruolo di Paquetà: “Lucas lo vedo come mezzala. Lo devo mettere a posto e disciplinare”.