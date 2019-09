Rafael Leao è andato in gol ieri sera con la maglia del Portogallo Under 21 contro la Bielorussia in un match valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: secondo La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante portoghese tornerà a Milanello con il sorriso e pronto per ritagliarsi un po' di spazio anche in rossonero.