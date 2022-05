Milan, Leao non sbaglia un tiro in allenamento: è uno dei i più attesi per la gara con il Verona

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Continua la preparazione del Milan in vista della gara con il Verona, in programma domenica prossima allo Stadio Bentegodi. Sul profilo Instagram ufficiale della società rossonera è stato pubblicato anche un reel di Rafael Leao, che per ben tre volte è riuscito a battere Mike Maignan siglando tre reti in una fase dell'allenamento dedicata ai tiri in porta. L'attaccante portoghese, miglior marcatore rossonero in stagione e decisivo contro la Fiorentina, sarà uno dei più attesi anche nella sfida con i gialloblù.