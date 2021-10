Milan, Leao studia da top player e ora lascia il segno anche in Champions

Manca Theo, ma c’è pur sempre Leao. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che definisce il portoghese un giocatore "che adesso studia da top player". L'attaccante rossonero ha cominciato a lasciare il segno anche in Champions, proprio come fanno le stelle (un gol e un assist nelle prime due uscite). Contro il Porto, Giroud e Ibrahimovic potranno contare sull’aiuto del giovane Rafa, uno dei migliori in questo scorcio di stagione, ormai vicino alla piena maturazione.