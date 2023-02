Milan, Leao tornerà titolare. In testa il consiglio di Ibrahimovic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo le due panchina consecutive contro Sassuolo (per una scelta di natura fisica) e contro l'Inter (per una scelta di natura tattica), Rafael Leao è pronto a riprendersi il posto da titolare domani contro il Torino; Pioli dovrebbe sì confermare la difesa a 3, ma dovrebbe anche cambiare la zona offensiva con l'inserimento - opportunissimo - dell'asso portoghese.



Miglioramento

A Leao il Milan chede di trascinare la squadra in questo momento veramente complicato. In realtà, il numero 17 è l'unico che ha alzato - oggettivamente, a livello statistico - il suo livello rispetto alla passata stagione: la media gol è passata da una rete ogni 238 minuti a una ogni 179 e stesso discorso per gli assist, con una media di 0.23 contro gli 0.21 dell'anno scorso. La sua crescita è stata confermata anche dalle parole di Ibrahimovic a SportMediaset: “È diventato più forte rispetto a un anno fa, solo che quest’anno tutti sanno chi è Leao, l’anno scorso invece erano meno concentrati su di lui. Ora invece sanno che è il più forte di tutti e stanno più attenti su di lui”.



Tra rinnovo e campo

Lo svedese, a queste parole, ha aggiunto anche una sorta di consiglio al compagno classe 1999: "Ha fatto un anno fantastico, ha vinto il premio come migliore giocatore del campionato. Poi il contratto, altri club che ti cercano, il mondiale e tutto il resto. Ma lui deve restare concentrato e pensare solo a giocare a calcio. Tutto il resto si risolve, lui deve solo pensare a giocare". È quello che gli chiede Ibrahimovic, è quello che gli chiede Pioli, è quello che gli chiedono i tifosi del Milan: le trattative per il rinnovo proseguono senza che ci siano novità, ma intanto la priorità è dare una sterzata ai risultati sul campo.