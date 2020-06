Milan, Leao verso la panchina in Coppa Italia

Contro la Juve, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, Stefano Pioli dovrebbe schierare Rebic nel ruolo di prima punta. Rafael Leao, infatti, come riporta Tuttosport, viene ritenuto un po’ troppo leggero per reggere l’impatto di una difesa strutturata come quella bianconera. Il portoghese, inoltre, non ha ancora quella freddezza sotto porta che servirebbe in una partita come questa. Ecco perché Pioli dovrebbe preferirgli Rebic.