Milan-Lecce: l'analisi degli avversari

Il Milan ha un ottimo ruolino contro le squadre neopromosse in generale e contro il Lecce a San Siro in particolare. Ma ogni partita fa storia a sè. Dal canto suo il Lecce ha ottenuto in trasferta tutti e sei i punti che fanno parte in questo momento della sua dotazione di classifica: quella salentina è l'unica squadra, assieme al Brescia ad aver ottenuto tutti i punti fuori casa.



Tuttavia, il Lecce non vince una trasferta di Serie A in Lombardia da gennaio 2005, quando si impose 1-0 proprio sulle rondinelle bresciane: da allora, per i pugliesi tre pareggi e 11 sconfitte. Le cifre in ogni caso sanciscono anche che il Milan si troverà di fronte domenica sera a San Siro una squadra che concede molto: il Lecce è, infatti, l'unica squadra a non aver mai tenuto la porta inviolata in questo campionato.

Ad oggi, dopo le prime 7 giornate di questo campionato, Milan (33,3%) e Lecce (37,3%) sono due delle tre squadre (in mezzo il Brescia con il 36,5%) con la percentuale più bassa di tiri nello specchio delle porte avversarie. Milan-Lecce è la sfida tra i due giocatori che contano il maggior numero di respinte difensive in questo campionato: Fabio Lucioni (44) e Alessio Romagnoli (40).



Fra i salentini milita Gianluca Lapadula, attaccante che ha esordito in Serie A con il Milan, nell'agosto 2016. Ma, nel gruppo di Liverani, è Filippo Falco è il giocatore che ha sia completato più dribbling (21) che subito più falli (27) in questa Serie A. L'unico giocatore del Lecce ad aver segnato contro i rossoneri a San Siro, da considerarsi quindi osservato speciale, è il brasiliano Diego Farias autore del gol ospite, nell'agosto 2017, in Milan-Cagliari 2-1.