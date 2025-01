Milan, lo score di Conceiçao è decisamente positivo: 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta

Poco meno di un mese fa Sergio Conceiçao diventava il nuovo allenatore del Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca: da allora il Milan ha 5 vittorie in più e soprattutto una Supercoppa Italiana in più in bacheca. Con il tecnico ex Porto sono arrivate le vittorie contro Juventus, Inter, Como, Girona e Parma, un pareggio con il Cagliari ed una sconfitta con la Juventus. Contando il poco tempo a disposizione per lavorare, gli infortuni e la situazione generale al suo arrivo l'impatto del portoghese è stato più che positivo.

La classifica di Serie A aggiornata



Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 50 (21)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (22)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 36 (21)

Milan 34 (21)

Bologna 34 (21)

Roma 30 (22)

Torino 26 (22)

Udinese 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (22)

Lecce 20 (22)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)