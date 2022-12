Milan-Lumezzane, sarà il primo incrocio in amichevole tra le due squadre

MilanNews.it

Il test amichevole che si giocherà giovedì, alle 14.30 in diretta su MilanTv, tra Milan e Lumezzane a Milanello rappresenterà una prima volta assoluta tra le due squadre. Nei quasi 123 anni di storia del Milan, le due squadre non si sono mai incrociate in test amichevoli. Sarà anche il primo test per gli uomini di Pioli dopo la ripresa degli allenamenti. Il Lumezzane, che milita nel girone B di Serie D, oggi gioca contro il Villa Valle in trasferta.