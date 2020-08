Milan, lunedì si riparte con un solo obiettivo: la Champions League

Fino all'anno scorso avremmo detto "finalmente si riparte", ma non sono passate nemmeno tre settimane dalla fine dello scorso campionato. È un po' anomalo, un po' anomalo come vedere il Milan lottare per un posto in Europa League. Si riparte da qualche certezza: Pioli, Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, Kjaer, Bennacer, Rebic e, finalmente, dalla coppia Kessie-Calhanoglu. All'appello manca un certo Zlatan Ibrahimovic: il suo futuro dovrà essere deciso a breve ed ovviamente la speranza dei rossoneri è quello di averlo anche per il 2021.

RIPARTENZA POSITIVA - Il Milan potrà cavalcare l'onda perfetta della fine dello scorso campionato. Un Diavolo da scudetto che è riuscito a stendere le big della nostra Serie A: tanti gol e compattezza difensiva da Champions League. Già, quella Champions League che adesso deve diventare un obbligo: un obiettivo della società. La base, o in gergo, "lo scheletro" della squadra c'è: serve assolutamente continuità.

PIOLI CHIAMATO ALLA CONFERMA - Il lavoro di Stefano Pioli è stato fantastico nella seconda parte di campionato - soprattutto dopo il lockdown: gioco e freschezza atletica che hanno permesso al Milan di rasserenare i tifosi devoti al Diavolo. Lunedì ricomincia una stagione dove i rossoneri non possono di nuovo "floppare". Ora Pioli avrà più tempo per stare con i ragazzi e tutti si augurano una conferma per i prossimi anni, passando ovviamente per una qualificazione alla "coppa dalle grandi orecchie".