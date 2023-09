Milan, Maignan ancora out: contro il Cagliari confermato Sportiello in porta

Nonostante sia tornato a lavorare in gruppo e sia di fatto recuperato, Mike Maignan non è partito per Cagliari, ma Stefano Pioli e lo staff medico milanista hanno preferito dargli ancora un po' di riposo per evitare ricadute o nuovi problemi fisici (il francese tornerà regolarmente titolare sabato a San Siro contro la Lazio). A difendere i pali della porta rossonera contro i sardi toccherà quindi ancora una volta a Marco Sportiello che si è già ben disimpegnato contro Newcastle e Verona.