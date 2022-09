Milan, Maignan lascia il ritiro della Francia: al suo posto chiamato Mandanda

Fonte: RMC Sport

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dai colleghi di RMC Sport, Mike Maignan ha lasciato il ritiro della Francia per fare ritorno a Milanello in seguito all’infortunio al polpaccio che lo ha colpito nel match di ieri sera contro l’Austria. Al posto del portiere del Milan, mister Didier Deschamps ha convocato l’esperto 37enne, Steve Mandanda, passato al Rennes in estate dopo una lunga militanza al Marsiglia.