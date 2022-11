Milan, Maignan ringrazia il Lille per il sostegno dopo la mancata convocazione al Mondiale

MilanNews.it

Tanta delusione per Mike Maignan, portiere del Milan che non parteciperà ai prossimi Mondiali con la Francia. L'estremo difensore rossonero, con un messaggio lanciato sul proprio profilo Twitter, ha voluto ringraziare anche la sua ex squadra Lille per il sostegno e l'affetto mostrato in seguito alla mancata convocazione. Maignan ha scritto le seguenti parole: "Grazie per i vostri messaggi popolo di Lille, per il ritorno sapete già".