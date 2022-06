Milan, Maignan vince il premio per il miglior assist rossonero del 2021-2022

Fonte: acmilan.com

Non proprio il premio usuale per un portiere, ma Magic Mike è capace anche di questo. È suo, infatti, l'assist più bello della stagione rossonera. Maignan porta a casa la Finale grazie al lancio illuminante con cui ha pescato la corsa di Leão, per l'1-0 decisivo nella sfida casalinga contro la Sampdoria. Un passaggio decisivo per una vittoria fondamentale. Era febbraio e conquistare i 3 punti era d'obbligo per dare continuità al successo in rimonta nel Derby della settimana precedente. Una partita insidiosa e con una posta in palio notevole, nella quale è servita - e bastata - l'intuizione di Mike per portare a casa il bottino pieno.

Battuta la concorrenza del compagno di squadra Saelemaekers nella Finale - votazioni concluse sui canali social AC Milan - e premio conquistato. Complimenti Mike!