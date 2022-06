Milan, mercato e liste: pesa la partenza di Romagnoli e Kessie

MilanNews.it

La partenza a parametro zero di Franck Kessie e Alessio Romagnoli non sarà facile da digerire non solo sul terreno di gioco, ma anche fuori. I due calciatori, essendo cresciuti in Italia per diciotto mesi nel periodo in cui avevano tra i 15 e 21 anni d'età, rientravano nei calciatori "Cresciuti nel Vivaio Nazionale" indispensabili per la compilazione delle liste di Serie A.

La Lega ne richiede almeno 4 per rosa e il Milan, con la partenza del centrocampista e del difensore, al momento ha solo Sandro Tonali che rientra in questa "categoria", in attesa di sapere cosa succederà con Florenzi (deve essere riscattato dalla Roma) e Antonio Mirante (il contratto è in scadenza): il terzino e il portiere rientrano nei parametri, ma il loro destino al momento non è certo. In ogni caso, dovessero rimanere anche loro due, il Milan dovrà intervenire sul mercato per cercare un altro calciatore che possa essere considerato come cresciuto nel Vivaio Nazionale.