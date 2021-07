Milan-Modena, l'ultima sfida risale al 2004: allora finì 1-1

Tra pochi minuti il Milan affronterà il Modena in un'amichevole sui campi di Milanello. Un'altra sgambata per i rossoneri dopo la prima amichevole contro la Pro Sesto della scorsa settimana. Il Milan tornerà a sfidare la squadra emiliana dopo più di 7 sette anni: l'ultimo match tra le due squadre risale infatti al 4 aprile 2004. Si giocò allo stadio Braglia di Modena, in un match valido per la Serie A e la partità terminò 1-1. A Jon Dahl Tomasson rispose un gol di Nicola Amoruso.