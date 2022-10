Milan-Monza, Palladino rivela il colloquio con Pioli a fine partita

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la sconfitta contro il Milan, Raffaele Palladino si è così espresso in conferenza stampa sul dialogo con Pioli: "Ho parlato con Pioli e ci ha fatto i complimenti; io li ho fatti a lui, allena una squadra fortissima con giocatori fortissimi che giocano benissimo. Venire qui a San Siro e giocare non era facile. Siamo stati sempre in partita. Il 4-1 mi è dispiaciuto. Sono episodi che ti fanno crescere".