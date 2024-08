Milan-Monza si appresta a diventare un classico dell'estate: l'ultima amichevole (a San Siro) risale a 4 anni fa

Martedì sera a San Siro Milan e Monza si affronteranno per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Col passare degli anni questa partita diventerà un vero e proprio classico delle amichevoli estive, anche se l'ultimo precedente in una partita non ufficiale nella Scala del Calcio risale addirittura a 4 anni fa.

MILAN-MONZA: I PRECEDENTI NELLE AMICHEVOLI

Fra Milan e Monza, sono 26 i precedenti in gare amichevoli, con il bilancio che sorride ai rossoneri che hanno vinto in 18 occasioni contro i 7 pareggi. Nessun successo per i biancorossi, che hanno subito anche 74 reti a fronte delle 25 segnate.

Negli anni 90’ la sfida fra Milan e Monza era un classico dell’estate dei rossoneri, con i biancorossi che militavano in serie inferiori. Fra le due squadre, però spicca anche un 10-2 in favore del Milan nel settembre 1954. In quella gara protagonista assoluto fu Frignani che andò a segno ben quattro volte, mentre le altre reti portarono la firma di Nordahl, Vicariotto, Valli (doppietta) e Liedholm (doppietta).

A San Siro fra le due squadre l’ultima amichevole risale al 5 settembre 2020, quando i rossoneri si imposero per 4 a 1. Dopo il vantaggio di Calabria, il Monza pareggiò con Finotto, ma Daniel Maldini, Kalulu e Colombo fissarono il punteggio sul definitivo 4 a 1.

Valentino Cesarini