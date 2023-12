Milan-Monza, tutte le statistiche del match di San Siro

Milan vs Monza del 17.12.2023 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Suo malgrado il Milan si trova costretto ad archiviare il cammino europeo in Champions League, nonostante la vittoria per 2-1 in Inghilterra, in rimonta contro il Newcastle. Non è arrivata la vittoria del Borussia Dortmund, ma solo un pari, che permette al Paris St. Germain di arrivare a quota 8, come il Milan, ma con una differenza reti migliore. Sarà dunque Europa League per i ragazzi di Pioli, e si comincerà il 15 febbraio quella che si spera possa essere una corsa verso quel trofeo che ancora manca nella bacheca del Milan.

Ora però, la testa e le energie devono andare tutte sul Campionato, per consolidare la posizione in classifica e per cercare di rimontare punti in ogni occasione buona. L'avversario nel lunch match di domenica è il Monza di Palladino.

Si gioca il giorno 17 dicembre, sarà la 18ma volta nella storia rossonera. Finora 9 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

L'ultimo precedente fu l'umiliante 0-3 subito dal Milan a Verona, a distanza di quattro giorni dal 3-0 di Coppa Italia che i rossoneri inflissero ai gialloblu. In una partita senza storia, un Milan svagato si fece colpire da Caracciolo, Kean e Bessa.

Nel 2016 invece fu 0-0 in casa contro l'Atalanta. L'ultima vittoria risale alla stagione 2015-16, in Coppa Italia, quando il Milan vinse per 2-0 in casa della Sampdoria, con gol di Niang e Bacca. In Serie A invece tocca tornare indietro al 2011, quando gli allora Campioni d'Italia sconfissero il Siena per 2-0 con gol di Nocerino e di Ibrahimovic su rigore.

Nel 1989 il Milan vinse per 1-0 contro l'Atletico Medellin e portò a casa la sua seconda Coppa Intercontinentale: decisivo il gol al 119' di Evani su calcio di punizione.

L'avversario, come si è detto, è il Monza, tornato in Serie A la scorsa stagione.

Sarà la sfida n.16 in totale, con 14 vittorie rossonere e una vittoria del Monza.

La competizione con più precedenti è la Coppa Italia, con 7 precedenti, poi la Serie B, con 4 precedenti, le due partite di Serie A della scorsa stagione, e due partite risalenti al periodo antecedente l'istituzione della Serie A a girone unico.

L'unica sconfitta avvenne ai supplementari il 6 settembre del 1964, finì 2-1 (doppietta di Melonari, gol decisivo su rigore, per il Milan David al 12'). L'ultimo precedente risale alla Coppa Italia 1987-88, 2-0 corsaro per il Milan, con doppietta di Marco Van Basten. L'ultimo Milan vs Monza ci porta indietro alla Serie B 1982- 83, quando i rossoneri vinsero per 4-0 il 13/03/1983 (Verza, Jordan, Damiani e Battistini i marcatori, tutti nel primo tempo).

La vittoria rossonera più larga in casa contro il Monza è il 5-0 del 14/11/1920, con doppiette di Varese e Bellolio, ed autorete di Mauri. risale a più di 100 anni fa, era il 1913 e il Milan vinse per 3-0 con gol di Rizzi e doppietta di Van Hege.

La sconfitta più larga invece è ovviamente l'unica, il 2-1 accennato prima.

Il Monza è stato in vantaggio contro il Milan solo nella partita vinta per 2-1 ai supplementari, quindi per 21 minuti nella sua storia.

A casa del Milan, il Monza ha segnato solo un gol, con Ranocchia, su punizione, nel 4-1 dello scorso anno.

17 le reti rossonere invece. In 15 partite giocate tra Milan e Monza finora, non è stato mai sventolato alcun cartellino rosso.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 5 i giocatori che hanno esordito in un Milan vs Monza: Ducati, Salvadore II, Testa, Trebbi (09/07/1958), Galluzzo (22/08/1979).

Sono 4 i giocatori ad avere giocato contro il Monza per l'ultima presenza: R. Ferrario (14/11/1920), Beltrami, Bredesen e Testa (09/07/1958).

Sono due i giocatori ad avere segnato la loro prima marcatura in un Milan vs Monza: si tratta di Bellolio (14/11/2020) e di Divock Origi (22/10/2022).

Nessun giocatore ha segnato il suo ultimo gol contro il Monza a San Siro.

Soltanto 4 giocatori sono riusciti a siglare doppiette in casa contro il Monza: furono Varese, Bellolio, Chiodi e Brahim Diaz.

Per Pioli sarà la terza sfida contro il Monza, finora le due vittorie della scorsa stagione (4-1 in casa, 1-0 in trasferta).

Arbitra Aureliano di Bologna: sarà la 4a volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Monza.

Nei tre precedenti, fu sempre il Milan a gioire a fine partita: 1-0 al Torino, e 3-1 al Genoa (ai supplementari) nel 2021-22, e 3-1 in casa dell'Empoli nella scorsa stagione.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)