Milan-Napoli, il bilancio complessivo in Serie A è favorevole ai rossoneri

Quello di questa sera, sarà il confronto numero 146 fra Napoli e Milan in Serie A. Il bilancio complessivo, sorride al Milan. I rossoneri sono avanti con 55 vittorie. Le vittorie del Napoli invece sono 42, mentre le due squadre hanno pareggiato le restanti 48 partite. Il match di stasera sarà importante per la corsa alla Champions League. Le due squadre non vogliono sbagliare per non rovinare quanto di buono è stato fatto fino a questo punto della stagione.