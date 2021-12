Milan-Napoli, la cronistoria di tutti i match di dicembre

Dei trascorsi storici di Filippo Galli nel Milan si parla e si parlerà sempre per tanti aspetti, primo dei quali la presenza da titolare nella Partita del Secolo, il 4-0 al Barcellona di Romario e Stoičkov nella Finale di Coppa dei Campioni ad Atene del maggio 1994. Ma spesso si parla dello storico difensore di Villasanta per aver fermato in marcatura Platini e Maradona così come si è spesso ricordato il Trap su Pelé negli anni Sessanta in Italia-Brasile.

E lo "squalo bianco" rossonero fermò il grande Diego proprio in un Milan-Napoli giocato a dicembre, come il prossimo. Era il 14 dicembre del 1986 e i rossoneri allenati dal Barone Liedholm fecero 0-0 a San Siro contro il Napoli che pochi mesi dopo avrebbe vinto lo Scudetto.

Milan-Napoli a dicembre è finito senza reti anche nel 1995, con il portiere dei partenopei Taglialatela capace di parare un rigore a Roberto Baggio nella gara numero 2500 del Milan in Serie A. L'ultimo Milan-Napoli decembrino, prima del posticipo di domenica sera, risale invece al 2014. Durante la settimana, il tecnico rossonero Filippo Inzaghi aveva fatto una battuta in allenamento a Jack Bonaventura: "Ma tu sei capace di segnare di testa?". "Certo Mister", la risposta.

Non solo a parole, ma anche in pratica. Il Milan-Napoli 2-0 del 14 dicembre 2014 si apre con un gol di Ménez e viene chiuso nella ripresa proprio da un gol di testa di Bonaventura.