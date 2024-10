Milan-Napoli, la Time Machine: quando Ronaldinho decise la sfida nel 2008

TIME MACHINE: MILAN-NAPOLI

Ronaldinho, nel finale, decide lo scontro diretto tra rossoneri e azzurri del novembre 2008

Succede spesso che un big match, uno scontro diretto, sia deciso da dettagli. Quando Milan e Napoli si sono affrontate negli ultimi anni sono state davvero tante le partite equilibrate e decise da un episodio a premiare una parte o l'altra. Nell'attesa di scoprire se la nostra 10ª giornata di Serie A sarà una conferma in questo senso, in Time Machine riviviamo il precedente del novembre 2008, deciso da un gol nel finale di partita.

Quella tra Milan e Napoli è una sfida che vale tanto in termini di classifica: complice il passo falso della sorprendente Udinese, la vincitrice del posticipo di San Siro sarà sicura del primato solitario al termine di quella che, anche nella stagione 2008/09, era la 10ª giornata. Carlo Ancelotti opta per il consueto albero di Natale, con il duo Ronaldinho-Kaká in appoggio all'unica punta Borriello e l'insolita coppia di centrali Favalli-Bonera schierata davanti ad Abbiati. Gli ospiti rispondono con il loro tradizionale 3-5-2, guidato da un Germán Denis reduce da una tripletta nel turno precedente. La partita è equilibrata, nel primo tempo i più ispirati sono Borriello e Kaká tra i padroni di casa, Lavezzi tra gli ospiti. Dopo alcune occasioni che però non impensieriscono più di tanto i portieri, il primo colpo di scena arriva al 44' quando un fallo di Maggio su Jankulovski causa il secondo cartellino giallo per l'esterno partenopeo, con il Napoli quindi costretto a giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica.

Il secondo tempo, col Milan in 11vs10, si sviluppa su un canovaccio diverso rispetto alla prima frazione: rossoneri costantemente in attacco, azzurri che pensano prima a difendersi. Inizia Ronaldinho, che impegna Iezzo in una parata difficile, prosegue Seedorf con un destro velenoso da fuori che sfiora lo specchio. Nei minuti successivi arriva pure un clamoroso palo interno colpito da Kaká, per una porta che sembra davvero stregata soprattutto quando un colpo di testa del neo entrato Pato finisce sul fondo di un nulla. All'80' l'ennesima iniziativa di Kaká vede un cross di Ricky deviato, con la mano, da Pazienza. Il numero 22 rossonero, però, viene ipnotizzato da Iezzo dagli undici metri. Quando la partita sembra destinata allo 0-0 arriva, finalmente, il gol del Milan. Punizione - all'altezza di un corner corto - di Ronaldinho, sulla traiettoria interviene anche una leggera deviazione di Denis, vantaggio rossonero che resta invariato nei minuti di recupero, per un Milan che sale in testa alla classifica.